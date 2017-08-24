موسوعة حلب للعلاّمىة الأسدي: التراث اللامادّي في أروقة اليونيسكو

موسوعة حلب المقارنة لمؤلّفها العلاّمة خير الدين الأسدي مطروحة أمام منظّمة اليونيسكو بهدف توثيقها عالميّا، وحماية التراث اللامادّي من الضياع.

والمقصود بالتراث الثقافي اللامادي كل ما هو متداول شفهيّا بين الناس، من حكم وأمثال، وشعر وأغان وأيضا الفولكلور والمهارات التقليديّة وكل ما يرتبط بها من فضاءات ثقافيّة واجتماعيّة كما قال لي الناشط الكندي السوري الدكتور ناهد كوسا صاحب المبادرة لعرض الموسوعة على منظّمة اليونيسكو.

وللتذكير، فقد انطلقت في مونتريال قبل نحو سنتين مبادرة بالتعاون بين جمعيّات سوريّة كنديّة و جمعيّة العاديّات في حلب لتكريم العلاّمة خير الدين الأسدي.

وتطوّرت المبادرة ووضع أصحابها جائزة رمزيّة لتشجيع الجميع على توثيق التراث اللامادي وحمايته.

ويتحدّث الأستاذ ناهد كوسا في مقابلة أجريتها معه عن مبادرته لطرح الموسوعة أمام منظّمة اليونيسكو، وشروط التسجيل لدى المنظّمة والنشاطات المطلوبة ومتابعة العمل للتعريف بالعلاّمة خير الدين الأسدي حتّى موعد التوثيق الدولي.