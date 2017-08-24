كندية تتعرض لشتائم عنصرية.. وتردّ

تعرضت امرأة من كالغاري خلال زيارتها أهلها في مانيتوبا إلى شتائم عنصرية سجلتها على هاتفها الخلوي. ويظهر في شريط الفيديو رجل يعرّف عن نفسه بأنه نازي ويطلب منها نزع "المنشفة التي تغطي بها رأسها" لأن ذلك "يدعم المسلمين" ويدعوها إلى "العودة إلى بلادها".

وقالت كنيز فاطمة وهي من بنغلادش، إنها كانت برفقة أهلها في بيناوا على بعد خمسة وتسعين كلمترا شمال شرق العاصمة وينيبغ عندما أضاعت الطريق وتوقفت لتطلب مساعدة من رجل بدأ بشتمها، " ما أصابني بصدمة وشعرت بالخوف" كما قالت.

ويكشف الفيديو الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ردت على الرجل واتهمته بالعنصرية فأكد لها أنه نازي وسألها ما إذا كانت تعرف ما يعنيه. كما يسمع في الفيديو صوت امرأتين من المارة تنتقدان تصرف الرجل وأقواله.

لا عنصريون في شوارعنا © Max Whittaker/Reuters

وأكدت كنيز في حديث مع هيئة الإذاعة الكندية أنها تشعر بمسؤولية شجب العنصرية ومكافحة الإسلاموفوبيا وثمّنت تدخل الإمرأتين للدفاع عنها وهي تقول: " أشعر بواجب الدفاع عن قيمي الكندية وهذا الرجل لا يمثل كندا إنما الامرأتان اللتان دافعتا عني تمثلان كندا الحقيقية"

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية