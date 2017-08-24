وينيبغ: توقيف مسافر حاول  دخول طائرة وفي حوزته قطعة سلاح

أوقفت شرطة مطار وينيبيغ في وسط الغرب الكندي المدعو محمد بياواري بتهمة محاولته دخول الطائرة في الرحلة بين وينيبغ وتورونتو، وفي حوزته قطعة سلاح نصف أوتوماتيكي.

وأفادت الشرطة الملكية الكندية أن الحادث وقع بعد ظهر يوم الإثنين الفائت في مطار جيمس أرمسترونغ ريشاردسون الدولي في وينيبغ .

وقد تم توقيف بياواري عند نقطة التفتيش قبل الصعود إلى الطائرة حيث اكتشف عناصر أمن المطار قطعة السلاح مخبأة في حقيبته اليديوية ولم يكن السلاح محملا بالذخيرة كما لم يجدوا أية ذخائر في حوزته.

مطار وينيبغ © Ryan Hicks

وأكدت الشرطة الملكية أن المتهم تربطه صلات قربى بمصطفى بياواري الذي قتل في وينيبغ الأسبوع الفائت ، ويتهم بقتله رجلاان أحدهما من فانكوفر_ بريتيش كولومبيا والآخر من إدمنتون _ ألبرتا.

هذا وما زال محمد بياواري قيد الاعتقال

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية