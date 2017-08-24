روميو دالير يدعو كندا للانضمام إلى الدرع المضادة للصواريخ

دعا الجنرال الكندي المتقاعد والعضو السابق في مجلس الشيوخ روميو دالير بلاده لأن تنضم إلى النظام القاري للدفاع ضد الصواريخ الباليستية الذي وضعه الجيش الأميركي.

ورأى دالير في حديث اليوم مع وكالة الصحافة الكندية أن التهديد الكوري الشمالي يجب أن يدفع الحكومة الكندية إلى إعادة النظر في قرارها بعدم المشاركة في الدرع المضادة للصواريخ. وقامت كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد أواخر الشهر الفائت.

وقال دالير إن مشاركة كندا في الدرع المذكورة تجبر الولايات المتحدة على التصدي لأي صاروخ يستهدف الأراضي الكندية، وهذا ليس مطبقاً حالياً.

طائرة مقاتلة كندية من طراز "سي اف – 18 هورنيت" تستعد للهبوط في قاعدة كوموكس الجوية في مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا خلال مناورة عسكرية لـ"قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية" المعروفة بـNORAD (أرشيف) © Private Owen W. Budge

ويأتي كلام دالير بعد أن بدا في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو أقفل الباب أمام احتمال انضمام كندا إلى البرنامج الأميركي المضاد للصواريخ الباليستية.

لكن دالير يعتقد أن الموضوع سيُطرح على بساط البحث عندما تجري أوتاوا وواشنطن محادثات بشأن تحديث قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية المعروفة اختصاراً بـ"نوراد" (NORAD).

(وكالة الصحافة الكندية)