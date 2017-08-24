الحزب الكيبيكي يطالب بالتمهل في دراسة مشروع الحيادية الدينية

طالب الحزب الكيبيكي الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبيك بالتمهل في دراسة مشروع القانون 62 حول الحيادية الدينية للدولة.

ودعا الحزب الكيبيكي في هذا الإطار إلى عقد جلسات استشارية مع خبراء من دول تمنع قوانينها، بشكل كلي أو جزئي، ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ويغطي النقاب الوجه بالكامل ولا يسمح سوى برؤية عينيْ من يرتديه.

ويرى زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه أنه من المفيد الاستماع إلى خبراء من تلك الدول للاطلاع على سير الأمور لديهم في هذا المجال وعلى المصاعب التي واجهتهم.

ولا يُسمح بموجب مشروع القانون 62 لأي شخص توفير خدمة حكومية أو الحصول عليها إلّا إذا كان سافر الوجه. لكن مشروع القانون يجيز تسويات معقولة وفق بعض المعايير.

وزيرة العدل في الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبيك ستيفاني فاليه (أرشيف) © Radio-Canada

ويجادل الحزب الكيبيكي بأن وزيرة العدل في حكومة كيبيك الليبرالية ستيفاني فاليه هي نفسها في حالة التباس بالنسبة لتأثير الإجراءات التي تقترحها في مشروع القانون 62.

ويشكل الحزب الكيبيكي الاستقلالي المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية للمقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)