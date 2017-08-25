كندا: جواز السفر يتكيّف مع حقوق المثليّين والمتحوّلين جنسيّا

قرّرت الحكومة الكنديّة إجراء تعديلات على جواز السفر الكندي ليتكيّف مع حقوق المتحوّلين جنسيّا.

"سيكون بإمكان كلّ الأشخاص الذين لا يعرّفون بأنفسهم على أنّهم ذكور، M ، أو إناث، F، أن يحصلوا بسهولة على جواز أو وثائق سفر وهجرة حكوميّة بما يتوافق وهويّتهم الجنسيّة قال وزير الهجرة والمواطنة أحمد حسين".

وأضاف بأنّ هذا الاجراء يضمن المساواة بين الكنديّين أيّا تكن هويّتهم الجنسيّة.

جواز سفر كندي © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وسوف تتّخذ الوزارة اعتبارا من نهاية شهر آب أغسطس الجاري إجراءات مؤقّتة، من بينها إمكانيّة إضافة ملاحظات على جواز السفر ، بانتظار أن تصدر جوازات تحمل إلى جانب حرفي "إم" و"إف" للذكور والاناث، حرف "أكس" للمتحوّلين جنسيّا.

وبات محظورا بموجب التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون سي 16 ، التمييز لأسباب تتعلّق بالهويّة الجنسيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)