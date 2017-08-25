حرائق الغابات خارج مدينة كيلونا/ Radio-Canada/Brady Strachan

حرائق الغابات خارج مدينة كيلونا/ Radio-Canada/Brady Strachan

بريتيش كولومبيا: إخلاء 1100شخص بسبب حرائق الغابات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 25 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ما زالت  حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في مقاطعة بريتيش كولومبيا مستمرّة، وتسبّبت يوم أمس الخميس في إخلاء 1100 شخص عن منازلهم في منطقة جو ريش الواقعة إلى شرق مدينة كيلونا.

و يمتدّ حريق الغابات  الجديد على مساحة قدرها 300 هكتار وقد أمرت الشرطة الفدراليّة بإخلاء 477 منزلا.

وتعمل فرق الاطفاء مدعومة بالمروحيّات على إخماد الحريق، كما أنّها فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في ريفستوك في بريتيش كولومبيا في 30-07-2017/Jeff Bassett//CP

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في ريفستوك في بريتيش كولومبيا في 30-07-2017/Jeff Bassett//CP

واندلع منذ مطلع نيسان ابريل الفائت 1031 حريق غابات امتدّث فوق مساحة قدرها 900 ألف هكتار ليكون العام 2017 أسوأ موسم حرائق غابات في المقاطعة.

وتسبّبت أعمدة الدخان الكثيفة بتردّي نوعيّة الهواء ونصحت السلطات الأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب والتنفّس بتجنّب التمارين الرياضيّة في الهواء الطلق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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