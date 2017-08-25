بريتيش كولومبيا: إخلاء 1100شخص بسبب حرائق الغابات

ما زالت حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في مقاطعة بريتيش كولومبيا مستمرّة، وتسبّبت يوم أمس الخميس في إخلاء 1100 شخص عن منازلهم في منطقة جو ريش الواقعة إلى شرق مدينة كيلونا.

و يمتدّ حريق الغابات الجديد على مساحة قدرها 300 هكتار وقد أمرت الشرطة الفدراليّة بإخلاء 477 منزلا.

وتعمل فرق الاطفاء مدعومة بالمروحيّات على إخماد الحريق، كما أنّها فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه.

واندلع منذ مطلع نيسان ابريل الفائت 1031 حريق غابات امتدّث فوق مساحة قدرها 900 ألف هكتار ليكون العام 2017 أسوأ موسم حرائق غابات في المقاطعة.

وتسبّبت أعمدة الدخان الكثيفة بتردّي نوعيّة الهواء ونصحت السلطات الأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب والتنفّس بتجنّب التمارين الرياضيّة في الهواء الطلق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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