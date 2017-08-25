كيبيك تستضيف قمة الدول الصناعية الصيف المقبل

أكد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو موعد انعقاد قمة الدول الصناعية السبع في الثامن والتاسع من حزيران – يونيو المقبل في منطقة "لامالبي" على الضفة الشمالية من نهر السان لوران شرقي مقاطعة كيبيك.

ويشارك في القمة التي ستنعقد في فندق "مانوار ريشيليو" في مدينة شرالوفوا " السياحية أكثر من ثلاثة آلاف مسؤول سياسي واقتصادي دولي وحوالي ألفين وخمسمئة صحافي من مختلف أنحاء العالم، ما يطرح عدة أسئلة تتعلق بضمان أمن المشاركين .

منطقة شارلوفوا السياحية © Fairmont Hotels

وأعلن رئيس الحكومة أن المداولات ستتمحور حول مجموعة من القضايا، منها مسألة المساواة بين الرجل والمرأة وتحديات الأمن الدولي ومكافحة المتغيرات المناخية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية