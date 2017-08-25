دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية.

دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية.
Photo Credit: PC / Paul Chiasson

أسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 25 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,05 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,24 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,60 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,76% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وهذا أول أسبوع ارتفاع للدولار الكندي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.

بورصة تورونتو (أرشيف)
بورصة تورونتو (أرشيف) © CP/Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15055,99 نقطة، بتراجع 20,17 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 103,66 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,69% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,54% الأسبوع الفائت و1,47% الأسبوع الذي قبله.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على 47,87 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,44 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,79 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، فاقداً بالتالي 1,62% من سعره هذا الأسبوع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة إقتصاد

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كسوف الشمس فس استراليا عام 2002/David Gray/Reuters
لافتة في مونتريال ظهرت عليها عبارة "عودة اللاجئين"/ Radio-Canada/Facebook/Atalante Québec
مجتمعما أهمية التفوق في الدراسة المدرسية بالنسبة للطالب؟إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتومجتمعكلفة لجوء الهايتيين إلى كيبيك تثير المعارضةإقتصاد، السكان الأصليون، سياسةترحيب السكان الأصليين بإفراد فصل لهم في اتفاقية "نافتا"مجتمعكيبيك: الجدل حول حياد الدولة الديني في الواجهة من جديدسياسة، مجتمعاحترام تاريخ كندا سلبيا كان أم إيجابياإقتصاد، دولي، سياسةكيبيك تستضيف قمة الدول الصناعية الصيف المقبلبيئة وحياة حيوانيةبريتيش كولومبيا: إخلاء 1100شخص بسبب حرائق الغاباتمجتمعكندا: جواز السفر يتكيّف مع حقوق المثليّين والمتحوّلين جنسيّاسياسة، مجتمعالحزب الكيبيكي يطالب بالتمهل في دراسة مشروع الحيادية الدينية

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية