أسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,05 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,24 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,60 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,76% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وهذا أول أسبوع ارتفاع للدولار الكندي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15055,99 نقطة، بتراجع 20,17 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 103,66 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,69% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,54% الأسبوع الفائت و1,47% الأسبوع الذي قبله.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على 47,87 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,44 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,79 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، فاقداً بالتالي 1,62% من سعره هذا الأسبوع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)