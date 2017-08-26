كيف تخفض من تكاليف استهلاك البيانات على آيفون؟

نصائح لتقليل استهلاك البيانات ( Data)على هواتف آيفون
ويشكل استهلاك البيانات أبرز التكاليف عند استخدام الهواتف الذكية
1.وقف التحديث الآلي للتطبيقات
وذلك باتباع الخطوات التالية
- Setting / App store
- Up dates
- عطل زر التحديث
ويمكن عند الضرورة تحديث التطبيقات بصفة فردية و يدوية.
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إيقاف وظيفة Wi-Fi Assist
تستنزف هذه الوظيفة كمية مهمة من البيانات. رغم جدوى وظيفة Wi-Fi Assist التي تخبر المستخدم بأماكن ضعف الإشارات لشبكة الواي فاي، فإنه من المستحسن الاستغناء عنها.
- Cellular
- Setting
- Wi-Fi assist
- عطل زر التحديث
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تعطيل ميزة Background App Refresh
وذلك باتباع المراحل التالية
- Setting
- General
- Background app refresh
- عطل زر التحديث
وتقوم هذه الوظيفة الشجعة في استهلاك البيانات بالتحديث الأوتوماتيكي للتطبيقات في خلفية الايفون. ويمكن عند الضرورة تحديث التطبيقات بصفة فردية و يدوية.استمعوا
زبير الجازي
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