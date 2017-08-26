Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 26 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أرقام الأسبوع برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

يتضمّن البرنامج مجموعة من الأخبار الكنديّة التي تتمحور حول شؤون متنوّعة  لفتت انتباهنا.

بريتيش كولومبيا: أسوأ حريق غابات في تاريخ المقاطعة

تجتاح  بريتيش كولومبيا منذ أسابيع طويلة حرائق غابات قضت على مساحات كبيرة وتسبّبت بنزوح آلاف المواطنين عن مدنهم وقراهم.

وتعمل فرق الإطفاء جاهدة للقضاء عليها، ويزيد من صعوبة عملها الطقس الجاف والرياح وعدم هطول الأمطار منذ فترة.

ويكافح 400 عنصر إطفاء تدعمهم خمس وعشرون مروحيّة  فضلا عن عشرات القطع من المعدّات الثقيلة حريقا هو الأسوأ في تاريخ المقاطعة.

وتشكّل الحريق  الضخم عندما التقى تسعة عشر حريقا في وسط المقاطعة، حسبما أفاد به كيفن سكريبنيك الناطق باسم  وكالة حرائق الغابات في بريتيش كولومبيا.

حرائق الغابات قضت على مساحات واسعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا/(B.C. Wildfire Management

حرائق الغابات قضت على مساحات واسعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا/(B.C. Wildfire Management

ويمتدّ الحريق بطول 130 كيلومترا على مساحة قدرها 467 ألف هكتار، على هضبة شيلكوتين Chilcotin بين مدينتي وليامز ليك وكوينيل.

وتوقّع سكريبنيك أن يتطلّب إخماد الحريق بصورة نهائيّة بعض الوقت نظرا لضخامته.

ويفوق حريق الغابات هذا بضخامته حرائق الغابات التي اندلعت عام 1958 في المقاطعة ووقضت على  مساحة قدرها 855 ألف هكتار.

ومنذ مطلع نيسان ابريل الفائت، اندلع 1031 حريق غابات في بريتيش كولومبيا، وأتت النيران على 900 ألف هكتار، ليكون العام 2017  بذلك أسوأ موسم في تاريخ حرائق الغابات في هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا المطلّ على سواحل المحيط الهادي.

منزل بيع في فانكوفر (أرشيف)
منزل بيع في فانكوفر (أرشيف) © Julie Gordon / Reuters

200 ألف
بالدولارات.
هذا ما بلغه معدل الدين العقاري في كندا في نهاية حزيران (يونيو) الفائت، وتحديداً 198781 دولاراً، أي بزيادة بنسبة نحوٍ من 5% خلال 12 شهراً حسب تقرير صدر يوم الثلاثاء عن وكالة مراقبة الديون "ترانس يونيون".

وعزا التقرير هذا الارتفاع بصورة جزئية إلى ارتفاع أسعار العقارات، ما دفع الناس للاقتراض أكثر من أجل شراء مسكن.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد القروض العقارية في كندا إلى نحوٍ من ستة ملايين، أي بزيادة سنوية نسبتها 1,2%.

لكن ارتفاع معدل الدين العقاري قابله تحسن في تسديد الديون، إذ سجل معدل التأخر في التسديد تراجعاً فصلياً ثالثاً على التوالي لتبلغ نسبته 0,56% في الربع السنوي الثاني من عام 2017، أي أن مقترضاً عقارياً واحداً فقط من أصل نحوٍ من 200 كان متأخراً أكثر من 60 يوماً عن تسديد القسط العقاري المتوجب عليه في نهاية حزيران (يونيو) الفائت.

رقم مستوحى من التاريخ: 75 عاما

ففي فجر التاسع عشر من آب – أغسطس عام 1942، قامت قوات التحالف بمحاولة إنزال عسكري في دييب، على شواطئ النورماندي الفرنسية منيت بفشل ذريع وشكلت بالنسبة للكنديين المعركة التي سقط فيها أكبر عدد من عناصر الجيش الكندي الذي شارك في القتال بخمسة آلاف جندي، قتل منهم أكثر من تسعمئة جندي في الساعات الأولى للمعركة وجرح حوالي ألف جندي كندي وأسرت القوات الألمانية حوالي ألفي جندي كندي ، أي أن مجموع الخسارة الكندية تعدى نصف القوات المشاركة في الإنزال الذي خطط له اللورد ماونتباتون ، ولم تشارك كندا في التخطيط.

أحد قدامى المحاربين في معركة دييب
أحد قدامى المحاربين في معركة دييب

وكان مقررا بدء تنفيذ الخطة التي سميت "عملية روتر"  في الثامن من تموز – يوليو لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر التالي وتغير اسمها ليصبح "عملية جوبيلي" التي لم يكن هدفها الحقيقي احتلال الموقع إنما القيام بغارات مفاجئة على جبهة يبلغ طولها عشرين كلمترا، تعود بعدها القوات المهاجمة إلى قواعدها  .

شارك في العملية خمسة آلاف جندي كندي، الف ومئة وخمسة وعشرون جنديا بريطانيا ، خمسون جنديا أميركيا وخمسة عشر جنديا فرنسيا، أي أن العدد الأكبر من المشاركين كان من كندا بقيادة الجنرال هاري كريرار.

إحياء ذكرى المعركة في اونتاريو
إحياء ذكرى المعركة في اونتاريو © راديو كندا

ويعتبر الخبراء العسكريون أن الأخطاء التي ارتكبت في تخطيط العملية وتنفيذها ساعدت الحلفاء على إتقان التخطيط لإنزال النورماندي بعد سنتين الذي شكل بداية النهاية للحرب العالمية الثانية.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كسوف الشمس فس استراليا عام 2002/David Gray/Reuters
لافتة في مونتريال ظهرت عليها عبارة "عودة اللاجئين"/ Radio-Canada/Facebook/Atalante Québec
أرقام الأسبوع، إقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017إقتصاد، سياسة، هجرة ولجوءمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017مجتمعما أهمية التفوق في الدراسة المدرسية بالنسبة للطالب؟إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتومجتمعكلفة لجوء الهايتيين إلى كيبيك تثير المعارضةإقتصاد، السكان الأصليون، سياسةترحيب السكان الأصليين بإفراد فصل لهم في اتفاقية "نافتا"مجتمعكيبيك: الجدل حول حياد الدولة الديني في الواجهة من جديدسياسة، مجتمعاحترام تاريخ كندا سلبيا كان أم إيجابياإقتصاد، دولي، سياسةكيبيك تستضيف قمة الدول الصناعية الصيف المقبلبيئة وحياة حيوانيةبريتيش كولومبيا: إخلاء 1100شخص بسبب حرائق الغابات

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية