مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Paul Skene

مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 26 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي نقدّم من خلاله أقوالا لشخصيّات كنديّة  تتناول شؤونا كنديّة من وحي الأحداث التي تدور حولنا.

"سوف نُفاوِض بحسن نيّة، ونواصل العمل بجدّ  ليستفيد الكنديّون وأيضا حلفاؤنا، ولن يلهينا شيء عن هذا التعاطي الجدّي والايجابي الذي ننتهجه في هذه المفاوضات".

هذا ما قاله رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في معرض تعليقه على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتّفاق التبادل التجاري الحر الموقّع بين دول أميركا الشماليّةالثلاث، الولايات المتّحدة وكندا والمكسيك.

و طالما أكّدت كنداعلى المضاعفات الإيجابيّة  التي يتركها على قطاع  الوظائف في الولايات المتّحدة وكندا وعلى مساهمته  في النموّ الاقتصادي منذ نحو ربع قرن كما قال ترودو.

وأضاف بأنّ ثمّة إمكانيّة لتحديث الاتّفاق وتحسينه كما حصل أكثر من مرّة منذ التوقيع عليه عام 1994.

وكان الرئيس ترامب يتحدّث أمام مؤيّديه في فينيكس في ولاية اريزونا.

وقال إنّ بلاده ستنسحب "في وقت من الأوقات" من هذا الاتّفاق.

أعلاك كندا والولايات المتّحدة والمكسيك قبل بدء المفاوضات بشأن اتّفاق نافتا للتبادل الحرّ في اميركا الشماليّة في 16-08-2017/Jacquelyn Martin/CP

أعلاك كندا والولايات المتّحدة والمكسيك قبل بدء المفاوضات بشأن اتّفاق نافتا للتبادل الحرّ في اميركا الشماليّة في 16-08-2017/Jacquelyn Martin/CP

ويشار في هذا السياق إلى أنّ  الرئيس ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابيّة وأيضا بعد فوزه بالرئاسة، بإعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل الحرّ مع كندا والمكسيك.

ووصف ترامب الاتّفاق بأنّه الأسوأ من بين اتّفاقات التبادل التجاري التي وقّعتها بلاده.

وعندما أعلن موقفه الأخير من أريزونا، كانت هذه المرّة الأولى التي يتحدّث فيها ترامب عن الاتّفاق  منذ أن بدأت جولة إعادة التفاوض بشأنه بين الأطراف الثلاثة.

ويشارك في المفاوضات كلّ من وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند والممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير اقتصاد المكسيك الديفونسو غواهاردا.

وقال آدم أوستن الناطق باسم وزيرة الخارجيّة الكنديّة إنّ كندا ستستمرّ في العمل مع حلفائها على كلّ المستويات في الولايات المتّحدة للترويج للتبادل التجاري الكندي الأميركي الذي هو في صلب ملايين الوظائف في البلدين.

وعقد المفاوضون الجولة الأولى من أصل سبع جلسات تفاوض في واشنطن الأسبوع الماضي، ومن المتوقّع أن تجري الجولة الثانية في المكسيك مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل.

ترودو ولجوء الهايتيين إلى كندا

كندا بلد منفتح ويرحب بالقادمين ويرتكز على قيم صاغت هويتنا وحددتها

واسمحوا لي أن أكون واضحا : نحن أيضا دولة قائمة على القانون وأود التوجه مباشرة  إلى طالبي اللجوء لأذكرهم أن لا فائدة من دخول كندا بصورة غير منظمة ذلك أن نظامنا وقيمنا وقواعدنا وقوانيننا تطبق على الجميع بدون تفرقة.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو © Jeff Bassett/Canadian Press

وعن احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة لإحتواء أزمة اللاجئين، قال ترودو :

ما زلنا ملتزمين مع الولايات المتحدة بعدد كبير من القضايا المختلفة والنظام المعتمد هنا يسير بصورة جيدة وقبل البحث في تغيير الاتفاقات مع الدول يجب التفكير مليا بتبعات هذا التغيير المحتملة.

ويأتي تصريح رئيس الحكومة في خضم تدفق آلاف طالبي اللجوء الهايتيين عبر الحدود الكندية الأميركية البرية، هربا من إقدام الإدارة الأميركية على إلغاء رخص إقامتهم المؤقتة التي حصلوا عليها بعد لجوئهم إلى الولايات المتحدة في أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي في الثاني عشر من كانون الثاني يناير  عام 2010، ويخشون ترحيلهم إلى وطنهم الأم.

عمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم (أرشيف)
عمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم (أرشيف) © Radio-Canada

"ليس عنصرياً أن نتساءل حول ما إذا كان مناسباً أن نقبل بأن تكون أوجه البعض مغطاة في الفضاء العام، وفي الوقت الذي ننكر فيه ونشيح بوجهنا عن كل ذلك، يسير خطاب اليمين المتطرف قُدماً، وأكثر بكثير مما تظنون".

هذا الكلام هو لعمدة مدينة كيبيك لايجيس لابوم، وقاله يوم الأربعاء، وجاء في إطار سلسلة تعليقات له على أحداث الشغب التي شهدتها مدينته يوم الأحد الفائت عندما تواجه متظاهرون يساريون ملثمون مع قوات من الشرطة. وكان هؤلاء من ضمن مجموعة أكبر من أشخاص غير ملثمين تظاهروا بشكل سلمي احتجاجاً على تظاهرة في كيبيك في ذاك اليوم، جرت بشكل سلمي أيضاً، نظمتها حركة يمينية هوياتية احتجاجاً على دخول أجانب إلى كندا من الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وطلبهم اللجوء.

يُشار إلى أن أكثر من ستة آلاف شخص عبروا إلى كندا منذ الشهر الفائت، غالبيتهم الساحقة من الهايتيين المقيمين في الولايات المتحدة بعد أن منحتهم السلطات الأميركية حماية مؤقتة بسبب الزلزال الذي ضرب بلدهم عام 2010، لكنهم باتوا يخشون أن ترحلهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هايتي مع انتهاء مدة صلاحية إقاماتهم مطلع العام المقبل.

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة إقتصاد، سياسة، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كسوف الشمس فس استراليا عام 2002/David Gray/Reuters
لافتة في مونتريال ظهرت عليها عبارة "عودة اللاجئين"/ Radio-Canada/Facebook/Atalante Québec
أرقام الأسبوع، إقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017إقتصاد، سياسة، هجرة ولجوءمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 26-08-2017مجتمعما أهمية التفوق في الدراسة المدرسية بالنسبة للطالب؟إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتومجتمعكلفة لجوء الهايتيين إلى كيبيك تثير المعارضةإقتصاد، السكان الأصليون، سياسةترحيب السكان الأصليين بإفراد فصل لهم في اتفاقية "نافتا"مجتمعكيبيك: الجدل حول حياد الدولة الديني في الواجهة من جديدسياسة، مجتمعاحترام تاريخ كندا سلبيا كان أم إيجابياإقتصاد، دولي، سياسةكيبيك تستضيف قمة الدول الصناعية الصيف المقبلبيئة وحياة حيوانيةبريتيش كولومبيا: إخلاء 1100شخص بسبب حرائق الغابات

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية