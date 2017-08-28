ادمنتون: مصر تتألّق مرّة أخرى في مهرجان التراث الثقافي

تسعى الجاليات العرقيّة المختلفة في كندا لتعريف المجتمع الكندي بحضارة الأوطان الأمّ وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها.

وتعمل على ذلك من خلال العديد من الأنشطة وفي طليعتها المهرجانات التي تتوالى دون أن تتشابه في أكثر من مدينة ومقاطعة في كندا.

مهرجان التراث في ادمنتون واحد من بين المهرجانات المعروفة والتي تشارك فيها العديد من الجاليات العربيّة وسواها من الجاليات المقيمة في المدينة.

وتتألّق مصر بصورة خاصّة في المهرجان ويلقى الجناح المصري إقبالا كبيرا، خصوصا أنّ حضارة بلد النيل تثير الاعجاب ويتطلّع الكنديّون وسواهم للتعرّف إليها عن كثب.

زوّار ينتظرون دورهم لدخول الجناح المصري في مهرجان التراث في ادمنتون © بسّام عبد الملك

وتألّق الجناح المصري مرّة أخرى هذه السنة واستحوذ على إعجاب الزوّار وعلى تقدير لجنة التحكيم ليحلّ في المرتبة الثانية من بين واحد وسبعين جناحا تمثّل مئة ودولتين في المهرجان.

للمزيد حول الجناح المصري والجديد الذي يحمله سنة بعد سنة ودور المتطوّعين من أبناء الجالية في إعداده والتعريف بالحضارة المصريّة العريقة، أجريت مقابلة مع الدكتور بسّام عبد الملك الطبيب البيطريّ ونائب رئيس جمعيّة التراث القبطي في البرتا.

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مهرجان التراث في ادمنتون 2017