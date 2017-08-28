مبادرة مبتكرة لمساعدة المحتاجين للألبسة

أطلقت منظمة "المشجب" الإنسانية في مدينة ريموسكي الكيبيكية مبادرة لافتة ومبتكرة لمساعدة المعوزين المحتاجين للألبسة تقوم على تعليق الملابس يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع على الجدران الخارجية لمركزها الاجتماعي في حي الناصرة في ريموسكي، كي يتمكن المحتاجون من أخذها دون أن يضطروا إلى كشف هويتهم. وبوسع المحتاجين الحصول على مختلف أنواع الألبسة من كنزات أو لفحات أو أحذية أو سواها.

وتقول العاملة الاجتماعية في المركز غيلين ليفيك بأنه "يتم جمع الألبسة من المتبرعين بها، والتي نوزعها بدورنا على الفقراء غير القادرين على شرائها" ويصر المركز على حماية خصوصية المستفيدين منها، "لذلك يتم تعليقها على الجدران الخارجية ولا نراقب من ياخذها".

ألبسة معروضة © راديو كندا

ولا يتردد المنظمون من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين لإرسال الألبسة كما تقول لويزيل ليفيك وتضيف : "نقوم بجردة لما استلمناه وفي حال حاجتنا إلى أنواع محددة من الألبسة، ننشر نداء عبر فيسبوك، ونتلقي الألبسة في أكياس"

هذا ومع اقتراب فصل الشتاء، تسعى المنظمة إلى الحصول على ألبسة شتوية ستعلقها على جدران المركز الخارجية حتى خلال الأيام الباردة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية