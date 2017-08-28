تورونتو: الاعتراض على مخالفات السير عبر الإنترنيت

بات في وسع سائقي السيارات في مدينة تورونتو الاعتراض على تلقيهم مخلفات سير لركنهم السيارة في أماكن ممنوعة، وذلك عبر شبكة الإنترنيت، ابتداء من اليوم.

وأشارت كالي شابمان ، الناطقة بلسان البلدية، إلى أنه بات بإمكان السائقين المخالفين ملء استمارة وشرح تبريرهم لرفض دفع قيمة المخالفة أو تحديد موعد مع كاتب المحكمة ودائما عبر شبكة الإنترنيت. كما أن الكاتب سيداوم يوميا في مبنى البلدية للبت بالقضايا والمخالفات المختلف بشأنها.

وكان على المعترضين في السابق التوجه إلى المحكمة لتقديم اعتراضهم، لكن ذلك كان يستغرق وقتا طويلا ما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المخالفات جراء طول فترة الانتظار.

سيارة تابعة لشرطة تورونتو © Michel Bolduc/Radio-Canada

تجدر الإشارة إلى أن عدد مخالفات ركن السيارة في الأماكن الممنوعة في تورونتو يبلغ ما لا يقل عن مئة وتسعين ألف مخالفة شهريا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية