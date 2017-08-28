تعيدل وزاري: حقيبة السكان الأصليين والشمال أصبحت حقيبتيْن

أعلن اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن تعديل وزاري طال وزارة شؤون السكان الأصليين والمناطق الشمالية.

وبموجب هذا التعديل تمت تجزئة هذه الوزارة إلى وزارتيْن، فأصبحت كارولين بينيت، التي كانت هذه الحقيبة الوزارية برُمتها بعُهدتها، وزيرةً للعلاقات بين التاج (الدولة) والسكان الأصليين ولشؤون المناطق الشمالية، وأصبحت وزيرةُ الصحة جين فيلبوت وزيرةً لشؤون السكان الأصليين.

وشرح رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا قراره تجزئة وزارة شؤون السكان الأصليين والمناطق الشمالية إلى اثنتيْن بأن هيكلية الوزارة لا تتيح بلوغ "المصالحة والشراكة الحقيقيتيْن اللتيْن نجتاج إليهما" مع السكان الأصليين.