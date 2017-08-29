الفنانة الكندية دنيز فيلياترو تتوّج في فرنسا

قلدت الممثلة والمخرجة المسرحية الكندية الفرنسية دنيز فيلياترو Denise Filiatrault وسام الفنون والآداب الفرنسية من رتبة فارس خلال مهرجان أنغوليم Angouleme للفيلم الفرنكوفوني في بلاد مولييار.

وقد قلدت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسان Francoise Nyssen الفنانة الكندية وسامها في الحفلة الختامية للمهرجان الفرنسي يوم أول من أمس الأحد.

ويأتي التكريم الفرنسي لدنيز فيلياترو تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بعدد كبير من الأعمال المقتبسة من مؤلفات كبار الأدباء والمسرحيين الفرنسيين، وقد أبدعت الفنانة الكندية في إخراج ومسرحة تلك الأعمال مخلدة بذلك إرثا ثقافيا فرنسيا عريقا!

وتقول السفيرة الفرنسية لدى أوتوا كارين ريسبال Kareen Rispal في رسالة الكترونية ارسلتها إلى صاحبة التكريم وتناقلتها فيما بعد وسائل الإعلام: إن الكندية دنيز فيلياترو ساهمت في ترويج ونشر التراث الثقافي الفرنسي!

دنيز فيلياترو تقلّد وسام الآداب والفنون في فرنسا © هيئة الإذاعة الكندية

وتجدر الإشارة بأن دنيز فيلياترو ترأس الإدارة الفنية لمسرح ريدو Rideau في مونتريال منذ العام 2004، وهي كرست مساحة هامة في هذا المسرح للأعمال الفرنسية.

من جهتها، أعربت دنيز فيلياترو عن امتننانها وفرحها العارم بهذا التتويج الفرنسي الرفيع لها!