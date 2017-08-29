لافتة تحذّر من الحوادث التي يتعرّض لها الدرّاجون والمشاة في مونتريال/ Radio-Canada/Ville de Montréal

لافتة تحذّر من الحوادث التي يتعرّض لها الدرّاجون والمشاة في مونتريال/ Radio-Canada/Ville de Montréal

مونتريال: حملة لضمان سلامة الدرّاجين والمشاة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 29 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أطلقت بلديّة مونتريال حملة توعية على سلامة السير تهدف لخفض عدد الضحايا من الدرّاجين والمشاة.

و تدعو الحملة كلّ مستخدمي الطرقات إلى تحمّل مسؤوليّاتهم وتركّز بصورة خاصّة على سلامة الدرّاجين والمشاة.

واستوحت بلديّة مونتريال حملتها من السويد في إطار سياسة مسمّاة "رؤية صفر"، Vision zéro اعتمدتها السلطات البلديّة العام الماضي.

ويتمّ تسجيل نحو  من 20 حادثا في مونتريال  سنويّا، تكون قاتلة في بعض الأحيان.

درّاجة بيضاء وزهور تكريما لمريم انون التي لقيت مصرعها على درّاجتها التي اجتاحتها شاحنة/Radio-Canada/Sébastien Desrosiers

درّاجة بيضاء وزهور تكريما لمريم انون التي لقيت مصرعها على درّاجتها التي اجتاحتها شاحنة/Radio-Canada/Sébastien Desrosiers

وتعتزم البلديّة خفض السرعة القصوى في الأحياء السكنيّة وبعض الطرقات من 40 إلى 30 كيلومترا في الساعة.

ويرى العمدة دوني كودير أنّه لا يمكن أن تكتفي البلديّة بالاحصاءات المشجّعة حول انخفاض الحوادث التي يتعرّض لها المشاة والدرّاجون.

"إن كان صحيحا أنّ عدد الوفيات والاصابات الخطيرة يتراجع في المدينة سنويّا، إلاّ أنّ كل حالة وفاة تُعتبر زائدة قال العمدة دوني كودير".

وأكّد كودير أنّ البلديّة رغبت في توجيه رسالة إلى المواطنين من خلال حملة التوعية على سلامة الدرّاجين والمشاة في موازاة الاجراءات التي تتّخذها بصورة متواصلة لتأمين سلامة السير في شوارع المدينة.

وكانت لجنة السير التابعة للبلديّة قد رفعت توصياتها ودعت فيها إللى أفضل استخدام  للطرقات بين السائقين والدرّاجين والمارّة على حدّ سواء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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