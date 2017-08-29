مونتريال: حملة لضمان سلامة الدرّاجين والمشاة

أطلقت بلديّة مونتريال حملة توعية على سلامة السير تهدف لخفض عدد الضحايا من الدرّاجين والمشاة.

و تدعو الحملة كلّ مستخدمي الطرقات إلى تحمّل مسؤوليّاتهم وتركّز بصورة خاصّة على سلامة الدرّاجين والمشاة.

واستوحت بلديّة مونتريال حملتها من السويد في إطار سياسة مسمّاة "رؤية صفر"، Vision zéro اعتمدتها السلطات البلديّة العام الماضي.

ويتمّ تسجيل نحو من 20 حادثا في مونتريال سنويّا، تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وتعتزم البلديّة خفض السرعة القصوى في الأحياء السكنيّة وبعض الطرقات من 40 إلى 30 كيلومترا في الساعة.

ويرى العمدة دوني كودير أنّه لا يمكن أن تكتفي البلديّة بالاحصاءات المشجّعة حول انخفاض الحوادث التي يتعرّض لها المشاة والدرّاجون.

"إن كان صحيحا أنّ عدد الوفيات والاصابات الخطيرة يتراجع في المدينة سنويّا، إلاّ أنّ كل حالة وفاة تُعتبر زائدة قال العمدة دوني كودير".

وأكّد كودير أنّ البلديّة رغبت في توجيه رسالة إلى المواطنين من خلال حملة التوعية على سلامة الدرّاجين والمشاة في موازاة الاجراءات التي تتّخذها بصورة متواصلة لتأمين سلامة السير في شوارع المدينة.

وكانت لجنة السير التابعة للبلديّة قد رفعت توصياتها ودعت فيها إللى أفضل استخدام للطرقات بين السائقين والدرّاجين والمارّة على حدّ سواء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)