مهرجان أفلام العالم في مونتريال بنكهة العيد ال375 لهذه المدينة

إنطلقت فاعليات مهرجان أفلام العالم في مونتريال Festival Des Films Du Monde في نسخته الحادية والأربعين في الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس الجاري ولغاية الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، وقد أراد المنظمون أن يكون مهرجان الأفلام العالمية لهذه السنة بنكهة العيد ال375 لتأسيس مدينة مونتريال حاضنة هذا المهرجان منذ أكثر من أربعين عاما!

75 ، خمسة وسبعون هو عدد الدول المشاركة في مهرجان هذه السنة وقد خصص المهرجان يوما كاملا لكل عاصمة ومدينة كبرى ممثلة في المهرجان بدءا من لوس انجلوس حتى سيدني مرورا بتورنتو ولندن وباريس وروما وميونيخ وموسكو واسطنبول ونيودلهي والقاهرة والجزائر وشانغهاي وغيرها من مدن العالم الكوسموبوليتية المتعددة الثقافات!

الملصق الرسمي للنسخة الحالية لمهرجان أفلام العالم في مونتريال © موقع المهرجان الرسمي

هذا وتمتّد فاعليات وأنشطة المهرجان على مدى 75 يوما قبل وخلال وما بعد أيام المهرجان حيث يتم تقديم أفلام 75 دولة عبر العالم لتفعيل أواصر التبادل الثقافي بين مونتريال، المدينة الكوسموبوليتية وشركائها طيلة واحد وأربعين عاما في مهرجانها العالمي للفن السابع!

ويقول مؤسس المهرجان المونتريالي ومديره منذ العام 1977 سيرج لوزيك Serge Losique بأن هذه التجربة السينمائية الفريدة في النسخة الحالية لمهرجان أفلام العالم في مونتريال هي مناسبة استثنائية لربط مونتريال التي ارتدت أبهى حللها في عيد تأسيسها ال375 بكبرى العواصم والمدن عبر العالم التي تصنع سينما اليوم والغد.