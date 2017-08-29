كندا: اسعار الوقود إلى ارتفاع بسبب إعصار هارفي

يتوقّع الخبراء أن ترتفع أسعار وقود السيّارات في كندا في الأيّام القليلة المقبلة متأثّرة باعصار هارفي الذي ضرب مدينة هوستن في ولاية تكساس الأميركيّة.

وتعتبر هوستن أهمّ مركز لصناعة النفط والغاز في الولايات المتّحدة، ويقول الخبراء إنّ ربع مصافي تكرير النفط الأميركيّة قد توقّفت عن العمل.

وأثّرت العاصفة بنحو 2،2 مليون برميل من طاقة التكرير اليوميّة في الولايات المتّحدة.

وكان سعر وقود السيّارات قد ارتفع في كندا 12 سنتا لليتر الواحد عندما ضرب إعصار آيك خليج المكسيك عام 2008.

ومن غير المستبعد أن ترتفع الأسعار أكثر تبعا لمدّة توقّف قدرة التكرير في المصافي الأميركيّة.

ومن المتوقّع أن يرتفع سعر ليتر وقود السيّارات ثلاث سنتات في فانكوفر وفكتوريا، وثماني سنتات في كالغاري ووينيبيغ وسسكتون، وخمسة سنتات في تورونتو، وايضا في مقاطعات الشرق الكندي الأطلسيّة، على أن تسجّل مونتريال أعلى ارتفاع يصل إلى 15 سنتا لليتر الواحد من وقود السيّارات.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)