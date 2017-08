نجاح اسطوري لأغنية Despacito التي حطّمت كل الأرقام القياسية

إنها بلا منازع أغنية كل العصور ويوما بعد يوم تزداد شعبيةُ أغنية ديسباسيتو Despacito التي أعاد غناءها الفنان الكندي الشاب جاستن بيبير Justin Beiber بريمكس جديد معدّل مع مغنييها الأصليين من بورتوريكو لويس فونسي Luis Fonce ومغني الراب الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية دادي يانكي Daddy Yankee.

وبعد نحو سبعة شهور من تقديم الأغنية بصوت النجم الكندي الشاب بتوزيع موسيقي شبابي جديد تتابع الأغنية بسرعة البرق ولبس ببطء كما يعني معناها باللغة الاسبانية في تحطيم الأرقام القياسية عبر سائر أنحاء الكرة الأرضية.

النجم الكندي جاستن بيبير

وبعد تحقيق هذه الأغنية أكثر من ثلاثة مليار وأربعة ملايين مشاهدة على اليوتيوب كرّست ديسباسيتو أغنية كل العصور وتخطت بأرقامها القياسية الأغنية الاسبانية ماكارينا Macarena التي كانت إلى اليوم الأغنية الأكثر انتشارا وسماعا عبر الكون، وكانت إنطلاقة ماكارينا في العام 1996!

وذكرت الأوساط الفنية اليوم بأن ديسباسيتو تساوت مع أغنية النجمة الأميركية ماريا كاري Mariah Carey بعنوان:" يوم عسل" One Sweet Day احتلت المركز الأولى في الأغنيات العالمية عام 1996.

وكانت ديسباسيتو قد حققت في شهر تموز/يوليو الماضي الرقم القياسي لأكثر أغنية تم الاستماع إليها إلى اليوم عبر الانترنيت.



واليوم بعد كل ذلك النجاح المجنون الذي حققته ديسباسيتو يطرح السؤال حول الاغنية التي ستخلفها وتحطم أرقامها القياسية والبعض يتحدث عن أغنية تايلور سويفت Taylor Swift الجديدة: " أنظر ما أنا فاعلة بسببك"، Look What You Made Me Do التي حققت أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة في اليوم الاول لصدورها، فهل ستُبطل قريبا تايلور سويفت موضة جاستن بيبير؟

إنها المنافسة الشريفة بين صناع الأغنية العالمية والحكم الأخير هو لجمهور الإغنية الذي إما يصعد النجم إلى السماء السابعة وإما يليقه في نهاية الارض!