امرأة مرتديةً نقاباً في كندا (أرشيف).

امرأة مرتديةً نقاباً في كندا (أرشيف).
Photo Credit: راديو كندا

كيبيك: مطالبة بوضع حد “للصورة النمطية عن المسلمات”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 29 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

وقّع ستة عشر كيبيكياً، تعود أصولهم إلى العالم العربي، رسالة مفتوحة بعنوان "يجب وضع حد للصورة النمطية عن المسلمات" نشرها اليوم الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا بريس" الصادرة بالفرنسية في مونتريال.

يشير موقعو الرسالة إلى إعادة طرح مسألة ارتداء النقاب الكامل على بساط النقاش العام في مقاطعة كيبيك في إطار السجال بشأن مشروع القانون 62 حول الحيادية الدينية للدولة.

وينص مشروع القانون المذكور على ألّا يُسمح لأي شخص بأن يقدّم خدمة حكومية أو أن يحصل عليها إلّا إذا كان سافر الوجه، لكنه يجيز تسويات معقولة وفق بعض المعايير.

ويقول موقعو الرسالة إن ارتداء النقاب الكامل (le voile intégral) عائد لنُسخات متشددة من الإسلام وإنه يحط من قدر المرأة، وينتقدون إبقاء وزارة التربية الكيبيكية على كتب مدرسية تعتبر النقاب من أزياء المرأة المسلمة، ويضيفون أنهم لفتوا انتباه وزير التربية سيباستيان برو عدة مرات إلى أن النساء والفتيات الصغيرات المسلمات يظهرن بشكل شبه كلي في كتب مادة الأخلاق والثقافة الدينية مرتديات الحجاب أو النقاب.

أحد موقعي الرسالة المفتوحة المنددة بـ
أحد موقعي الرسالة المفتوحة المنددة بـ"الصورة النمطية عن المسلمات" في كيبيك، الدكتور علي قايدي

ويضيف الموقعون أنهم وجهوا رسالة مفتوحة إلى الوزير برو في آذار (مارس) الفائت نددوا فيها بوثيقة عائدة لمادة الأخلاق والثقافة الدينية تُظهر فتاة مسلمة صغيرة مرتدية النقاب الكامل الذي لا تظهر منه سوى عينيْها، سائلين إياه ما إذا كانت تلك هي صورة الفتاة المسلمة الصغيرة التي ترغب وزارته بإعطائها للطلاب. وكان جواب الوزير مُقتضباً ومفادُه أن هذه المادة "تعزز العيش المشترك والاعتراف بالآخر"، حسب موقعي الرسالة.

ويذكّر موقعو الرسالة المنشورة اليوم في "لا بريس" بأن الوزير يرو تعهد بإعادة النظر في مادة الأخلاق والثقافة الدينية رداً على رأي صادر عن مجلس وضع المرأة في مقاطعة كيبيك في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت جاء فيه أن المادة المذكورة تساهم في الترويج لتمييز على أساس الجنس في المعتقدات الدينية.

حاورتُ أحد موقعي الرسالة، الدكتور علي قايدي، حول مضمونها. والدكتور قايدي أستاذ في مادة الفلسفة وعضو مؤسس في "الجمعية الكيبيكية للشمال إفريقيين من أجل العلمنة".

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة سياسة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
لافتة في مونتريال ظهرت عليها عبارة "عودة اللاجئين"/ Radio-Canada/Facebook/Atalante Québec
الكندي عمر خضر/Jason Franson/CP
سياسة، صحةنوفا سكوشا: مزيد من المرونة للأطباء في اختيار مكان العملسياسةالحزب الديمقراطي الجديد: 124 ألف عضو سيختارون الزعيم المقبلسياسة، مجتمعكيبيك: مطالبة بوضع حد "للصورة النمطية عن المسلمات"دولي، سياسةمؤتمر شارلوتاون: التبادل التجاري الحرّ على جدول الأعمالثقافة وفنون، دولينجاح اسطوري لأغنية Despacito التي حطّمت كل الأرقام القياسيةمجتمعكندا: اسعار الوقود إلى ارتفاع بسبب إعصار هارفيثقافة وفنونمهرجان أفلام العالم في مونتريال بنكهة العيد ال375 لهذه المدينةمجتمعمونتريال: حملة لضمان سلامة الدرّاجين والمشاةالفنانة الكندية دنيز فيلياترو تتوّج في فرنسابيئة وحياة حيوانية، سياسةأوتاوا تستثمر 175 مليون دولار للمحافظة على القطب الشمالي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية