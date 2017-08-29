نوفا سكوشا: مزيد من المرونة للأطباء في اختيار مكان العمل

وعدت الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا في شرق كندا بمنح أطباء المقاطعة مزيداً من المرونة في اختيار أماكن عملهم. وجاء الإعلان عن ذلك أمس على لسان وزير الصحة راندي ديلوري.

وكان ديلوري في مدينة سيدني في جزيرة كيب بريتون في إطار جولة يقوم بها في مختلف أنحاء نوفا سكوشا بهدف الاستماع إلى مطالب السكان المتعلقة بخدمات القطاع الصحي.

وتواجه حكومة نوفا سكوشا مصاعب كبيرة في توظيف أطباء في جزيرة كيب بريتون.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة نوفا سكوشا في هاليفاكس (أرشيف) © IS

ويقول ديلوري إن الليبراليين حريصون على تنفيذ الوعود التي قطعوها في حملة الانتخابات العامة الأخيرة في الربيع. وكانت الخدمات الصحية الموضوع الطاغي على الحملة.

وأوضح ديلوري في هذا الصدد أنه سيزيل عدداً من العوائق التي تحد من الأماكن التي باستطاعة أطباء المقاطعة مزاولة مهنتم فيها.

ونوفا سكوشا هي كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان، يقطنها نحوٌ من 924 ألف نسمة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)