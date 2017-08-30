معرض في مونتريال للصور الفوتوغرافية الصحافية المتوّجة العام الماضي

إنطلقت اليوم في متحف مارشيه بونسكور Marche Bonsecours في وسط مونتريال فاعليات معرض الصور الفوتوغرافية الصحافية الفائزة في مسابقة الورد بريس فوتو World Press Photo العام الماضي، ويستمر المعرض حتى الأول من شهر تشرين الأول/اوكتوبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنها السنة الثانية عشرة على التوالي التي يقدّم فيها معرض الصور الفوتوغرافية في العاصمة الكوسموبوليتية وهو يضم هذا العام 152 صورة فائزة في مسابقة الورد بريس فوتو بعدسة 45 مصورا صحافيا من 25 بلدا حول العالم.

يذكر أنه توافد إلى معرض الصور الفوتوغرافية العام الماضي في مونتريال أكثر من ثلاثة وخمسين ألف زائر.

الصورة الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة الورد بريس فوتو 2016 © هيئة الإذاعة الكندية

وكانت فازت بالجائزة الكبرى لصورة العام في العام 2016 صورة بعدسة المصور الصحافي في وكالة الاسوسشيتد بريس Associated Press برهان أوزبيليتشي Burhan Ozbilici التقطها للشرطي التركي الذي رفع يده معبرا عن انتصاره بعدما أطلق الرصاص على السفير الروسي لدى أنقرة داخل غاليري فنية في أنقرة في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية ووكالة الصحافة الكندية)