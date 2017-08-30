قصص سندريلا الخيالية تتحوّل إلى واقع في حياة عروس كندية شابة

لم يكّلفها الأمر أكثر من قصّ حكايتها على الساحرة التي أغدقت على العروس فستان زفاف فاخر من الطراز الأول!

إنها الشابة جاسمين دولان Jasmine Doolan من مدينة وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في الغرب الكندي، البالغة 29 عاما، صاحبة الحظ السعيد التي عاشت قصة من قصص الخيال لتكون سندريلا القرن الحادي والعشرين!

وفي تفاصيل الحكاية أن جاسمين التي تستعد لزفافها قرأت إعلانا حول فستان زفاف على تطبيق موقع كي جي جي Kijiji المختص بالإعلان عن سلع مستعملة للبيع والشراء فقامت بالإتصال بصاحبة الإعلان لتعيش بعد هذا الإتصال قصة من قصص ألف ليلة وليلة!

وتشترط صاحبة فستان الزفاف على جاسمين للحصول على الفستان شرطا واحدا غريبا وهو ان تقصّ العروس حكاية حياتها على مسامع صاحبة فستان الزفاف.

وتسرد جاسمين قصتها المؤثرة عن تعرّضها لإعتداء جنسي في مراهقتها مما دفعها إلى الإدمان على المخدرات قبل أن تلتقي عريسها وتنجب منه طفلتها البالغة اليوم عشرة شهور.

فستان الزفاف الأبيض الذي وهبته صاحبته من دون مقابل! © هيئة الإذاعة الكندية

وكانت جاسمين التي لا تملك المال لشراء فستان زفاف جديد تبحث عن فستان عرسها على كي جي جي عندما قرأت إعلان سيدة أخرى من وينيبيغ هي هانا برات Hannah Pratt، وكان حفل زفاف هذه الأخيرة قد ألغي مؤخرا فقررت إهداء ثوب عرسها الذي لم ترتديه قط إلى عروس تحتاجه.

وتقول برات إنها عندما سمعت قصة جاسمين لم تتوان لحظة واحدة عن تقديم ثوب الزفاف لها مجانا، هذا الثوب الذي اشترته هي بمبلغ تجاوز ال1300 دولار!

تقول جاسمين التي ستتزوج في شهر حزيران/يونيو من العام المقبل:

أجهشت بالبكاء، إنه أمر رائع، أغرب من الخيال والسيدة برات كريمة جدا وهذا هو الفستان الذي كنت أحلم بارتدائه عروسا.

وتبعث جاسمين برسالة أمل إلى كل الأشخاص الذين ارتموا في أحضان المخدرات ويدمنون عليها وتدعوهم إلى المقاومة ومواجهة مشكلات الحياة بجرأة وأمل!

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)