حتى لا تتلطخ صورة الجالية الهايتية في مونتريال

تم إلغاء عملية توزيع شيكات المساعدة المالية لطالبي اللجوء الهايتيين التي كان مقررا إجراؤها اليوم في قصر المؤتمرات في وسط مدينة مونتريال، على أن تتم خلال الأيام الثلاثة المقبلة في عدة أماكن تجمّع لاستضافة طالبي اللجوء.

وعلم أنه كان مقررا توزيع ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف شيك لكن تمكن بعض اللاجئين من إيجاد منزل قلص العدد إلى ثلاثة آلاف، على أن ترسل بقية الشيكات بالبريد إلى أماكن سكنهم.

وتم إلغاء عملية التوزيع في قصر المؤتمرات تخوفا من الفوضى واحتمال قيام منظمة "لا موت" اليمينية المتطرفة بالتظاهر أمام قصر المؤتمرات . وأكدت مصادر حكومية أن لا علاقة لهذا التخوف بإلغاء العملية ، إنما تم إلغاؤها نزولا عند طلب مسؤولي الجالية الهايتية في المدينة التي تخوفت من أن تؤدي عملية توزيع شيكات بهذا الحجم، إلى تقديم صورة سيئة عن الجالية.

لاجئون في الإستاد الأولمبي © راديو كندا

وعلم أن المساعدات المالية التي ستقدمها الحكومة ستبلغ حوالي مليونين وخمسمئة ألف دولار شهريا، وأن الحد الأدنى لما سيتلقاه كل طالب لجوء يبلغ ستمئة واثنين وأربعين دولارا شهريا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية