سلطة النقل في نيويورك تستبعد بومبارديه من مناقصة تتعدى 3 مليارات دولار

استبعدت سلطة النقل في مدينة نيويورك شركة بومباردييه الكندية العملاقة من المناقصة لتزويد المدينة بعربات لقطار الأنفاق بعقد تبلغ قيمته ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار. وعُلم أن تأخر بومباردييه في احترام مواعيد التسليم وتجاوز تكاليف صفقات أخرى كان وراء الإلغاء.

وأكد رئيس نقابة موظفي وعمال بومباردييه في مدينة لابوكاتيير، ماريو غينيار، أن "الإلغاء تسبب بخيبة أمل كبيرة، لكن عدم معرفته بتفاصيل المناقصة لا يسمح له بمعرفة الأسباب التي أدت إلى الإلغاء". وأكد أنه لم يتمكن حتى الآن من التحدث مع كبار إداريي المؤسسة لمعرفة حقيقة أسباب استبعاد بومباردييه عن المناقصة.

إحدى عربات قطار الأنفاق من صناعة بومباردييه © Chris Ratcliffe/Bloomberg

تجدر الإشارة إلى أنه بين بومباردييه وسلطة النقل في نيويورك علاقات تجارية منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث حصلت يومها على عقد لتزويد المدينة بألف ومئتي عربة لقطار الأنفاق كانت تصنع وتسلم عربتين منها يوميا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية