الثلاثي جبران
Photo Credit: من ألبومات الفريق

الثلاثي جبران يُؤنسون ليالي كندا بتقاسيم الحياة التي تنبضُ في خشب أعوادهم!

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 30 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يُقدّم مهرجان بوب Pop للموسيقى العالمية في مونتريال في نسخته السادسة عشرة هذه السنة الثلاثي جبران في حفلة واحدة هي الحفلة الختامية للمهرجان، ليلة الأحد 17 أيلول/ سبتمبر المقبل في صالة ريالتو Rialtoوسط مونتريال، في ختام فاعليات المهرجان المونتريالي، وبعد المحطة في المدينة الكوسموبوليتية يتابع الفريق الفلسطيني الموسيقي الشهير طريقه إلى مدينة تورنتو حيث يُقدم حفلة هناك أيضا في الثالث والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العالمية بوب يبدأ في الثالث عشر من أيلول وحتى السابع عسر منه ويقدم 400 فنان من مختلف دول العالم في حفلات عبر 50 صالة عرض في أنحاء جزيرة مونتريال!

سمير، وسام وعدنان جبران © موقع مهرجان بوب للموسيقى العالمية في مونتريال

ويذكر أن الثلاثي جبران كان بدأ المسيرة الفنية مع الشقيق الأكبر سمير لينضم إليه فيما بعد وسام وهو صانع عود في الوقت ذاته، إذ ورث صناعة آلة العود عن والده ليصقل ويهذّب هذه الصناعة الحرفية بالدراسة والعلم، ولا يمر وقت طويل حتى ينضم إلى الأخوين جبران الشقيق الأصغر عدنان ليتحوّل اسم الفريق إلى الثلاثي جبران.

ترّدد هذا الفريق الفلسطيني المبدع أكثر من مرّة إلى كندا وكان في كل مرة تتوسّع رقعة الانجذاب والحب لهذا الفريق في نفوس الكنديين فيبلغ التفاعل بين النغمات الشرقية الأصيلة التي تعزفها أوتار الأعواد الفلسطينية والجمهور الكندي أقصاها ويعبر الثلاثي جبران بموسيقاهم الحدود وحواجز اللغة والثقافة متحدين مع جمهورهم الكندي الذي تبلغ عنده حالة قصوى من السكر والنشوة فيصرخ الآه وكأنه تعوّد على العود الشرقي منذ نعومة أظفاره فيسيطر في المسارح الكندية التي يجلس عليها سمير ووسام وعدنان جو من الحماسة والدينامية المبدعة!

غلاف ألبوم مجاز للثلاثي جبران

حاورت هذا الصباح سمير جبران عبر الهاتف وذهب بنا الحديث إلى إبداعات جديدة نكتشفها عند محدثي الذي يتحلّى بثقافة واسعة وفكر إبداعي لا يقلّ إشراقا عن إبداع التأليف الموسيقي والعزف، تاليا تستمعون إلى الحوار:

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