كيبيك: حريق يبدو متعمَّداً استهدف سيارة رئيس المركز الإسلامي

أفاد اليوم موقع راديو كندا أن سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك (CCIQ) محمد العبيدي تعرضت لما يُعتقَد أنه حرق عمد ليل 5 – 6 آب (أغسطس) الجاري فيما كانت مركونة قرب منزله.

وتقول مراسلة راديو كندا في العاصمة الكيبيكية كاتي سوني إن الحريق اندلع في سيارة العبيدي قبيْل الواحدة والنصف من فجر الأحد 6 آب (أغسطس) وإن عناصر الإطفاء كافحوه زهاء نصف ساعة قبل القضاء عليه.

وتضيف المراسلة أن شرطة مدينة كيبيك تواصل البحث عن مُشتبه به أو أكثر على صلة بالحادث، وأنها لم توقف أحداً في هذا الإطار لحد الآن.

"تحقيق الشرطة جار على أساس فرضية المخالفة الجرمية"، قال الناطق باسم جهاز شرطة كيبيك إتيان دْوَايُون.

كما أكد المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك على الطبيعة الجرمية لحريق سيارة رئيسه.

وبإمكان وحدة الشرطة المتخصصة بالجرائم الكبرى تحديد ما إذا كان حريق سيارة العبيدي ناجماً عن جريمة كراهية. وحسب القانون الجنائي الكندي تعني جريمةُ الكراهية "قضايا جُرمية يتيحُ تحقيقٌ للشرطة بشأنها تحديدَ أنها مدفوعةٌ بمشاعر الكراهية تجاه مجموعة يمكن تحديدها".

عمدة كيبيك ريجيس لابوم متوسطاً في 4 آب (أغسطس) الجاري رئيس المركز الثقافي الإسلامي محمد العبيدي (يمين الصورة) والمنسق المؤقت لمشروع الجبّانة الإسلامية بوفلجة بن عبدالله في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن بلديته ستبيع قطعة أرض للمركز الثقافي الإسلامي لينشئ عليها جبّانة © Radio-Canada / Alice Chiche

ووقع الحريق بعد نيف و36 ساعة على إعلان عمدة كيبيك ريجيس لابوم أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة 4 آب (أغسطس) أن بلديته ستبيع قطعة أرض للمركز الثقافي الإسلامي بسعر 270 ألف دولار لينشئ عليها جبّانة. وكان العمدة عندئذ محاطاً بالعبيدي وبالمنسق المؤقت لمشروع الجبّانة بوفلجة بن عبدالله.

وأكد المركز الثقافي الإسلامي أنه سعى طيلة أكثر من 20 سنة لإنشاء جبّانة في مدينة كيبيك أو ضواحيها قبل أن تُكلل جهوده بالنجاح.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)