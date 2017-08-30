عن معاني الحج، خامس أركان الإسلام الخمسة

بدأ اليوم أكثر من مليونيْ مسلم مناسك الحج في مكة المكرمة، 1,75 مليون منهم من خارج المملكة السعودية، حسب الإحصائيات الرسمية السعودية.

ما معاني الحج، الخامسِ بين أركان الإسلامِ الخمسة؟ سؤال طرحتُه اليوم، الثامن من شهر ذي الحِجة وفق السنة الهجرية، على إمام مسجد مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو الشيخ عبد الفتّاح توكُّل.

وتقع لندن في جنوب أونتاريو، يسكنها نحوٌ من 384 ألف نسمة وفق الإحصاء السكاني لعام 2016، ونحوٌ من 494 ألفاً مع ضواحيها، وفيها حضور مسلم قديم وفاعل، عربي في معظمه ومن المشرق بصورة رئيسية.

مصلون داخل مسجد مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) © The Canadian Press / Metro News London - Mark Spowart

والإمام عبد الفتّاح تَوَكُّل مولود في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا، لوالديْن سورييْن من حمص، وهو أول إمام كندي المولد لمسجد لندن، ثاني أقدم مسجد في كندا بعد مسجد الرشيد في إدمونتون عاصمة ألبرتا.