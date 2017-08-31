وزير العمل في حكومة المحافظين السابقة جيري ريتز//Sean Kilpatrick/CP

وزير العمل في حكومة المحافظين السابقة جيري ريتز//Sean Kilpatrick/CP

اوتاوا: الوزير السابق جيري ريتز يعتزل العمل السياسي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 31 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يعتزم جيري ريتز النائب الفدرالي والوزير السابق وأحد ابرز الوجوه في  حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر اعتزال العمل السياسي.

ومن المتوقّع أن يعلن ريتز استقالته واعتزال العمل السياسي في وقت لاحق هذا الأسبوع حسبما أفادت به وكالة الصحافة الكنديّة نقلا عن مصادر مطّلعة.

وانتّخب ريتز (66 عاما) للمرّة الأولى عام 1997 عن إحدى دوائر مقاطعة سسكتشوان وأعيد انتخابه في الانتخابات الفدراليّة التالية وكان آخرها عام 2015.

وتولّى بين عامي 2007 و2015 حقيبة الزراعة في حكومة ستيفن هاربر وأثار الجدل عندما تناول بالمزاح مسألة انتشار داء الليستريّات الذي أودى بحياة 20 شخصا.

رئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر يتحدّث في مجلس العموم الكندي
رئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر يتحدّث في مجلس العموم الكندي © Radio Canadá

واعتذر جيري ريتز فيما بعد عمّا قاله، ووصفت حكومة المحافظين كلامه بأنّه في غير محلّه.

وقد أطلع ريتز زعيم المحافظين اندرو شير على قراره اعتزال العمل السياسي.

وكان جيري ريتز  يعمل كناطق باسم الحزب لشؤون التجارة الدوليّة في عهد رونا امبروز التي تولّت زعامة المحافظين للمرحلة الانتقاليّة التي تلت استقالة رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر.

فقد استقال هاربر من زعامة المحافظين واعتزل العمل السياسي بعد الهزيمة التي مُني بها المحافظون في الانتخابات الفدرالّة الأخيرة التي جرت عام 2015 ,اسفرت عن فوز ساحق للحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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