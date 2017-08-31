النجم الكندي دريك يهب 200 ألف دولار لمنكوبي الإعصار هارفي

انضم نجم موسيقى الراب Rap الكندي دريك Drake إلى كوكبة المشاهير الذين قدّموا تبرّعات من أجل دعم جهود إعادة الإعمار في مدينة هيوستن بعد الإعصار هارفي الذي ضرب مؤخرا ولاية تكساس الأميركية.

وأعلن النجم الكندي بأنه ستيبرّع بمبلغ قدره 200 ألف دولار أميركي مشجعا جمهوره على التبرع بدوره لمنكوبي الإعصار.

وشارك دريك ابن مدينة تورنتو في مقاطعة أونتاريو في حملة التمويل التي أطلقها اللاعب الأميركي من هيوستن جي جي وات J.J. Watt صباح اليوم واستطاعت هذه الحملة أن تجمع أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي.

دريك ابن مدينة تورنتو © هيئة الإذاعة الكندية

وفي شريط فيديو بثّه على موقع انستغرام، تحدث دريك عن صمود سكان هيوستن وكل ولاية تكساس مضيفا بأنه يرسل إليهم خالص محبته وهو يذكرهم في صلواته. كذلك شكر دريك سيدة الأعمال الكندية والنائب السابقة بيليندا ستروناش Belinda Stronach على تبرعها بدورها لمنكوبي الإعصار في هيوستن.

(المصدر: هيئة الإداعة الكندية)