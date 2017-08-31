دور باكورة لكسافييه دولان تادروس الكندي-المصري في هوليوود

نقلت مجلة فاريتي Variety الأميركية بأن الإبن المدلّل للسينما الكندية الفرنسية كسافييه دولان تادروسوهذه الكنية هي اسم عائلة والده المغني والممثل الكندي المصري مانويل تادروس الذي اشتهر بأدوار الدوبلاج في كندا والعالم، قد أسند إليه دور في الفيلم الأميركي:"بوي إيريزد Boy Erased لتكون أول مشاركة سينمائية له في هوليوود وباللغة الإنكليزية علما أن السينمائي الكندي الشاب يكتب سيناريو أفلامه ويخرجها وقد مثل في غالبيتها وكلها إلى اليوم باللغة الفرنسية.

السينمائي الكندي كسافييه دولان © CBC

الانتاج الجديد هو الفيلم الروائي الثاني للسينمائي الأميركي جويل أدغيرتون Joel Edgerton وتشارك بالبطولة النجمة نيكول كيدمان Nicole Kidman وراسيل كراوي Russel Crowe ويلعبان دور والد شاب مثلي الجنس يجسّده المخرج أدغيرتون نفسه.

من المرتقب أن يتم البدء بتصوير مشاهد الفيلم هذا الخريف على أن يصدر الفيلم في دور السينما العام المقبل.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)