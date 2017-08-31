رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ملقياً خطابه اليوم أمام مؤتمر المجلس الوطني للفرع الكندي لنقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدين (UFCW) المنعقد في مونتريال.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ملقياً خطابه اليوم أمام مؤتمر المجلس الوطني للفرع الكندي لنقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدين (UFCW) المنعقد في مونتريال.
Photo Credit: CP / Graham Hughes

نافتا: ترودو يعد العمال الكنديين باتفاق “منصف”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 31 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وعد اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو العمال الكنديين بأن تفضي المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) إلى اتفاقية "منصفة" سيكونون "فخورين" بها.

وجاء كلام رئيس الحكومة الكندية في خطاب ألقاه اليوم في مؤتمر المجلس الوطني للفرع الكندي لنقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدين (UFCW) المنعقد في مونتريال. وتمثل النقابة المذكورة نحواً من 1,4 مليون عامل في كندا والولايات المتحدة، ربع مليون منهم في كندا.

ووعد ترودو النقابيين بأن تكون حكومته الليبرالية شريكة لهم، لا منافِسة لهم، من أجل تعزيز قانون العمل وشروط العمل، مشيراً إلى وجود ممثلين نقابيين في مجلس "نافتا" الذي تشرف عليه وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند التي تقود المفاوضات عن الجانب الكندي. وأضاف ترودو أنه مدرك بأن إعادة التفاوض بشأن "نافتا" تقلق الكنديين.

تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994
تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 © CBC

وأنهت كندا والولايات المتحدة والمكسيك في 20 آب (أغسطس) الحالي في واشنطن جولة أولى من "إعادة التفاوض" و"التحديث" بشأن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994.

(ةكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد، سياسة

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