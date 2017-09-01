إعصار هارفي يرفع سعر البنزين في كندا

سجل سعر ليتر البنزين عبر أنحاء كندا ارتفاعا منذ مساء أمس الخميس، للمرّة الثانية في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة وقد سجل البنزين أعلى سعر له في مقاطعة كيبيك، ويسجل سعر ليتر البنزين في غالبية المدن عبر كيبيك أكثر من 1،35، أي دولار وخمسة وثلاثون سنتا.

وكان سعر البنزين تراوح منذ مطلع هذا الأسبوع بين 1،16 و1،27 لليتر الواحد.

ونقلت مواقع الكترونية متخصصة ببيع النفط والبترول أنه في بعض المناطق عبر مقاطعة كيبيك كان لا يزال سعر البنزين منخفضا ولم يناهز سعر الليتر الواحد في بعض المدن البعيدة النائية الدولار الواحد والخمسة سنتات.

ليتر البنزين إلى ارتفاع بسبب إعصار هارفي © الصحافة الكندية

وكان توّقع المحلّلون المختصون منذ بضعة أيام أن تسجل أسعار النفط في كندا ارتفاعا مضطردا بعدما أجبرت الفياضانات التي أحدثها إعصار هارفي عددا من مصافي البترول في تكساس على وقف نشاطها.

وهذا الصباح سجل سعر ليتر البنزين في محطات الوقود في العاصمة الكندية أوتوا 1،10 ، دولار وعشر سنتات وأقل من دولار وثمانية سنتات،1،08 في تورنتو وفي مدينة كالغيري في المقاطعة النفطية ألبرتا سجل سعر ليتر البنزين صبيحة هذا اليوم 0،97 سنتا.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)