أوتوا تستثمر 400 مليون دولار لتحديث صناعة صيد الأسماك في الأطلسي

تزمع الحكومة الكندية تقديم الدعم المالي اللازم من أجل تحديث صناعة صيد الأسماك في المقاطعات الأطلسية.

وأعلنت وزارة الصيد والمحيطات الفدرالية أمس عن منحها 400 مليون دولار لصندوق الصيد في المقاطعات الأطلسية وإن هذا الصندوق أصبح ناجزا ومستعدا لتلقي المقترحات المتعلّقة بتحديث هذا القطاع الحيوي في المقاطعات الأطلسية الكندية الأربعة.

ويهدف صندوق الصيد (FPA) إلى تشجيع النمو وزيادة القيمة الشرائية لمنتجات السمك والثمار البحرية في المحيط الأطلسي المنبثقة من الممارسات المستدامة.

ثمار السلطعون البحرية في مياه الأطلسي © Radio-Canada

وتخصص التمويلات للمؤسسات الترويجية التي تعمل في قطاع الصيد التجاري وصناعة المأكولات البحرية ومجموعات السكان الأصليين في كل من المقاطعات الأطلسية الأربعة: نيوبرنزويك، نوفاسكوشا، جزيرة الأمير إدوارد ونيوفوندلاند واللابرادور.

وأوضحت وزارة الصيد والمحيطات بأن الجامعات والتجمعات والمنظمات التي لها نشاط في صناعة صيد الأسماك وفي الأبحاث المتعلقة بهذا المجال يحق لها أن تتقدّم بطلب لتمويل مشاريعها.

وأشارت الوزارة الكندية إلى أن قبول هذه المشاريع يتوقف على مدى الابتكار والتحديث التي تشتمل عليها هذه المشاريع.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)