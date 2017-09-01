عمليّة إجلاء في غرب هوستن في ولاية تكساس التي اجتاحها إعصار هارفي/Carlo Allegri/Reuters

عمليّة إجلاء في غرب هوستن في ولاية تكساس التي اجتاحها إعصار هارفي/Carlo Allegri/Reuters

اوتاوا: مساعدات من كندا لضحايا إعصار هارفي في ولاية تكساس

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 1 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وجّهت الوكالة الأميركيّة لإدارة الطوارئ طلبا رسميّا لكندا للحصول على  مساعدات طارئة من مجموعات عدّة النظافة للأطفال فضلا عن الوسادات والبياضات الأخرى لسدّ الاحتياجات التي تسبّب بها إعصار هارفي الذي يضرب ولاية تكساس وأوقع  في حصيلة غير نهائيّة 39 قتيلا.

وكان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو قد عرض تقديم المساعدة خلال اتّصال هاتفي اجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"لقد شكر الرئيس ترامب رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو والشعب الكندي للعرض الذي قدّموه  وشدّد على العلاقات الوثيقة بين بلدينا كما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض".

المياه غمرت أحد شوارع مدينة هوستن التي اجتاحها إعصار هارفي
المياه غمرت أحد شوارع مدينة هوستن التي اجتاحها إعصار هارفي © REUTERS/Adrees Latif

ويقوم مركز العمليّات الحكوميّة الفدرالي بالتنسيق مع استجابة كندا للطلب الأميركي.

واقتصر الطلب الأميركي على امدادات طوارئ للأطفال بما فيها زجاجات الأطفال والحليب والأسرّة ومناشف الحمّام حسبما أفاد به سكوت باردسلي السكرتير الاعلامي لوزير الأمن العام الكندي رالف غوديل.

وأوضح باردسلي أنّ وكالة الصحّة العامّة الكنديّة ووكالات محليّة في المقاطعات والصليب الأحمر ستقدّم هذه المساعدات الطارئة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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