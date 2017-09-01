من مشاهد الدمار في أحياء حلب الشرقية نهاية العام الماضي.

من مشاهد الدمار في أحياء حلب الشرقية نهاية العام الماضي.
Photo Credit: Getty Images / George Ourfalian

سوريا: هل هي بداية نهاية الحرب؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 1 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن اعتقاده ببدء نهاية الحرب الدائرة في هذا البلد العربي منذ أكثر من ست سنوت والتي حصدت حتى الآن أكثر من 320 ألف قتيل وشرّدت نصف سكانه، داخل بلدهم وخارجه.

"ما نراه في رأيي هو بداية نهاية هذه الحرب. وما نحن بحاجة لأن نضمنه هو أن يكون هذا بدايةَ السلام كذلك، وهذا بدايةُ التحدي في اللحظة الراهنة"، قال المبعوث الأممي في حديث مع الـ"بي بي سي".

وأضاف دي ميستورا "كنت في العراق حين هُزم تنظيم القاعدة. ثم عاد التنظيم أقوى. لماذا؟ لأنه لم تتشكل حكومة شاملة في الوقت المناسب لضمان مشاركةِ الجميع، وخاصة المجتمع السني، الذي يشكل الأغلبية في سوريا".

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا (أرشيف)
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا (أرشيف) © UN

ورأى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أنه من الضروري أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه كي ينخرطوا في مفاوضات.

تناولتُ كلام ستافان دي ميستورا في حديث مع رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال الأستاذ عماد الظواهرة.

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فئة دولي، سياسة

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