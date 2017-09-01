ترودو يحث الكنديين على الاتحاد بوجه العنصرية والإسلاموفوبيا

حث رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مواطنيه على الاتحاد فيما بينهم أكثر من أي وقت مضى من أجل مكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا.

"سواءً كنا في مدينة كبيرة أو في قرية صغيرة، علينا أن نواصل جمع قوانا والاتحاد ضد العنصرية والكراهية والإسلاموفوبيا"، قال رئيس الحكومة الفدرالية اليوم في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، أمام حشد من المواطنين جاء يلقي فيهم كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وسط مدينة ساسكاتون (أرشيف) © CBC

"بلدنا لا يتحمل التمييز المستند إلى الأصول"، أضاف ترودو، مؤكداً أن الكنديين بطبيعتهم متعاضدون وجاهزون دوماً ليساعدوا بعضهم البعض.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)