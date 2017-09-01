الدولار الكندي في أعلى مستوى له منذ أكثر من عامينً

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,71 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,94 سنت أميركي عن معدل سعره أمس، وتجاوز سعره عتبة الـ81 سنتاً أميركياً خلال تداولات اليوم. وهذا أعلى مستوى للعملة الكندية مقابل العملة الأميركية منذ حزيران (يونيو) 2015.

وجاء ارتفاع الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي مدفوعاً ببيانات سوق العمل الأميركية الصادرة اليوم والتي جاءت دون التوقعات، وأيضاً ببيانات الاقتصاد الكندي أمس التي أظهرت نمواً شهرياً ثامناً على التوالي وارتفاعاً لإجمالي الناتج المحلي الفعلي في الربع الثاني من السنة الحالية فاق التوقعات، إذ بلغت نسبته 4,5% وفق وتيرة سنوية بدل الـ3,7% التي توقعها خبراء الاقتصاد، ما عزز التوقعات برفع بنك كندا قريباً سعر الفائدة الأساسية.

وكسب الدولار الكندي خلال الأسبوع الحالي 0,66 سنت أميركي، أي ما نسبته 0,82%، بعد ارتفاعه بنسبة 0,76% الأسبوع الفائت.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15191,60 نقطة، بتراجع 20,27 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 135,61 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,90% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0,69% الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على 47,29 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,06 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,58 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، فاقداً بالتالي 1,21% من سعره هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 1,62% الأسبوع الفائت، وهو تراجع عائد بصورة رئيسية إلى تسبب إعصار هارفي بإغلاق مصافي النفط في ولاية تكساس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)