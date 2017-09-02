هل التقاط الصور للحجاج رياء مذموم أو توثيق محمود؟

وهو سؤال طرحه العديد من المبحرين بعد أن عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور السيلفي للحجاج أثناء تأديتهم لمناسك الحج.

وقد أثارت هذه الظاهرة ردود فعل عديدة و مختلفة حيث عارضها رجال الدين وحذروا من انتشارها لأنها حسب رأيهم مخالفة لروح الحج لأن أخذ الصور ونشرها على المواقع الاجتماعية يعد شكل من أشكال الرياء و التباهي المكروه. و أوضحوا أن أخذ الصور داخل الحرم المكي وأثناء القيام بالحج يلهي الحجاج و يمنعهم من التركيز في عبادتهم وأكدوا أن على الحاج أثناء تواجده في البقاع المقدسة التواصل مع الله و ليس مع الفيسبوك و غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لصور السيلفي.

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وردّ الحجاج الذين أخذوا صور لهم خلال الحج على هذا الرأي بأن نيتهم كانت التوثيق للحظات تاريخية و فريدة من نوعها.

زبير الجازي