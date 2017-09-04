كندا تدين اختبارا اجرته كوريا الشماليّة للقنبلة الهيدروجينيّة

أدان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو التجربة النوويّة السادسة التي أجرتها كوريا الشماليّة وحثّ الامم المتّحدة على احتواء جهود الانتشار النووي لبيونغ يانغ.

"الاختبار النووي لكوريا الشماليّة وبرنامج اختبار الصواريخ العدوانيّة تمثّل تهديدا واضحا وحاضرا لسلامة جيرانها وأمنهم والمجتمع الدولي قال ترودو في بيان صدر يوم الأحد".

ودعا البيان مجلس الأمن إلى "اتّخاذ المزيد من الاجراءات الحاسمة لوقف جهود الانتشار النووي في كوريا الشماليّة بصورة فعّالة".

وأكّد ترودو أنّ كندا سوف تواصل التعاون مع حلفائها بمن فيهم كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتّحدة دون أن يعطي أيّة تفاصيل إضافيّة حول الموضوع.

زعيم كوريا الشماليّة كيم جونغ اون © PC / Wong Maye-E

وكان ارين اوتول الناطق باسم حزب المحافظين المعارض للشؤون الخارجيّة قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنّ قدرة كوريا الشماليّة المتزايدة على الوصول إلى أميركا الشماليّة بصواريخ بعيدة المدى تغيّر الأوضاع.

واعتبر اوتول، على غرار السناتور الكندي الجنرال روميو دالير، أنّه ينبغي أن تفكّر كندا في الانضمام إلى نظام الدرع الصاروخي الأميركي.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)