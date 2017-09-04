تورنتو ملجأ لعشرات المثليّين من الشيشان

تمكّن نحو من ثلاثين شيشانيّا من مثليّي الجنس من اللجوء إلى تورونتو بفضل المساعدة التي قدّمتها لهم منظّمة رينبو ريلرود Rainbow Railroad في تورنتو وهي منظّمة غير ربحيّة تعمل على مساعدة المثليّين الذين يتعرّضون للعنف في بلدانهم.

وتتعاون راينبو رايلرود مع شبكة المثليّين والمتحوّلين جنسيّا في روسيا، وهي منظّمة غير حكوميّة، تنشط في مساعدة المثليّين الذين يتعرّضون للعنف في روسيّا.

وتحدّث أحد اللاجئين إلى راديو كندا شريطة عدم ذكر اسمه، فأشار إلى أنّه تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء من قبل السلطات بسبب ميوله الجنسيّة.

ويقول جاك تايلور المسؤول في رينبو ريلرود إنّ الشباب هم ما بين السابعة عشرة والخامسة والعشرين من العمر، وقد سافروا للمرّة الأولى خارج بلادهم.

وهم خائفون ولا يتحدّثون الانكليزيّة ولا الفرنسيّة كما قال تايلور، مضيفا أنّ المنظّمة تعاونت مع الحكومة الكنديّة في مشروعها دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول طبيعة التعاون.

وتقول تانيا لوكشينا مديرة البرنانمج الروسي في منظّمة هيومن رايتس واتش الانسانيّة إنّ العشرات من مثليّي الجنس يعانون في روسيا ويعيشون في حالة من عدم الاستقرار.

ويسعى الكثيرون منهم للهروب، ويلقى الذين يفشلون في ذلم المساعدة من قبل شبكة المثليّين والمتحوّلين جنسيّا الروسيّة.

وغالبا ما يصلون بممساعدة الشبكة إلى مراكز لجوء أقامتها لهم في روسيا الوسطى كما أمنّت لهم شبكات تواصل ليتكّنوا من الهروب من الملاحقة.

ولكنّهم غالبا ما يقعون ضحيّة النسيان الاداري كما تقول لوكشينا.

وتعمل منظّمة رينبو ريلرود على إيجاد مساكن للاجئين المثليّين الشيشان في تورونتو كما تقدّم لهم الدعم النفسي وتوفّر لهم دروس اللغة.

وتعتزم المنظّمة مواصلة عملها في روسيا لمساعدة المزيد من مثليّي الجنس واستقبالهم في تورونتو.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ راديو كندا)