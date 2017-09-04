حذارِ الأخبار الملفّقة

حذر إمام أحد مساجد تورونتو من مخاطر نشر " أخبار خاطئة" ، في أعقاب استعمال صورته في مقال كاذب انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الإمام إبراهيم هندي اكتشف أنه تم استعمال صورته في مقال ملفّق حول رفض أحد مساجد تكساس الأميركية استقبال مئات المتضررين من إعصار هارفي لكونهم غير مسلمين.

وأكد الإمام عبر تويتر بأنه ليس الإمام المعني بالخبر، هذا إذا كان الإمام المذكور موجودا بالفعل، وأنه لم يزر يوما مدينة تكساس. وقد حظيت التغريدة على تويتر بقراءة مئة وسبعين ألف متابع.

مسلمون يؤدون الصلاة في أحد مساجد تورونتو © Radio-Canada

وشجع الإمام إبراهيم هندي على نشر الأخبار الصحيحة والإيجابية وتحديدا إقدام عدد كبير من المساجد على تقديم المساعدة لضحايا الإعصار.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية