مكافحة سوء السلوك الجنسي في جامعات بريتيش كولومبيا

أنشأت جامعة فيكتوريا عاصمة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي مكتبا جديدا وفريق عمل ودعم لمكافحة العنف الجنسي وتحسيس الطلاب على مخاطره، وذلك في مطلع السنة الدراسية الجديدة. ويندرج هذا المكتب في إطار برنامج واسع لمكافحة العنف الجنسي في كافة جامعات المقاطعة.

وكانت حكومة بريتيش كولومبيا تبنت قانونا السنة الماضية يفرض على كل الجامعات العامة اعتماد سياسات واضحة حول سوء السلوك الجنسي.

جامعة فيكتوريا © راديو كندا

وأكدت منسقة التربية والوقاية من العنف الجنسي، ليا شومكا أن الجامعة كانت اعتمدت سياسات لمكافحة التحرش الجنسي في الجامعة لكن المكتب الجديد الذي تم تأسيسه يقارب المشكلة بصورة مباشرة وفعالة أكثر، ويمكن الطلاب من اللجوء إليه لتلقي المزيد من المعلومات حول سياسات مكافحة سوء السلوك الجنسي أو الإبلاغ عن شكاوى وطلب المساعدة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية