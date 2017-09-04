السينما اللبنانية تتألق في كندا

المهرجان الأول للأفلام اللبنانية في مدينتي مونتريال وأوتاوا، يفتتح فعالياته في العاشر من الشهر الجاري بفيلم "فيري بيغ شوت، ويعرض من ثم مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة منها:

"يلا عقبالكن"، "طالع نازل"، "بالحلال" ، "غدي" وسواها من الانتاجات اللبنانية الحديثة، على مدار الأسبوع.

واختار المنظمون تكريم الكاتب والشاعر والممثل والمخرج والمسرحي جورج خباز الغني عن التعريف، والذي سيشارك في المهرجان ويرد على أسئلة المشاهدين.

الدعوة لتكريم الفنان الكبير جورج خباز © منظمو المهرجان

ويشكل المهرجان فرصة فريدة للتعرف على صناعة السينما اللبنانية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية حيث نالت عدة أفلام جوائز تقدير عالمية.

للمزيد من المعلومات حول عروض المهرجان، أجريت مقابلة هاتفية مع مؤسسته السيدة هاي لاف حدشيتي:استمعوا