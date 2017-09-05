فانكوفر: تحذير من نوعيّة الهواء السيّئة بسبب حرائق الغابات

نشرت منطقة فانكوفر تحذيرا من نوعيّة الهواء السيّئة في المدينة تسبّبت بها حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي وولاية واشنطن القريبة منها.

وحذّرت السلطات من الجسيمات الدقيقة التي يمكنها أن تتسلّل إلى الداخل بسبب صغر حجمها.

كما أصدرت وزارة البيئة الكنديّة نشرات خاصّة حول نوعيّة الهواء في فانكوفر ومناطق أخرى في المقاطعة.

وتجتاح بريتيش كولومبيا منذ نيسان ابريل الماضي حرائق غابات هي الأسوأ في المقاطعة منذ العام 1958.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين بتجنّب الأنشطة التي تتطلّب جهودا كبيرة في الهواء الطلق خصوصا خلال فترات بعد الظهر والمساء حيث تكون مستويات الأوزون مرتفعة.

وأضافت بأنّ الاوزون والجسيمات الدقيقة مضرّة للرّضَع وللأشخاص الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفّسي وأمراض القلب والشرايين والربو وداء السكّري.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)