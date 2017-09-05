نوفا سكوشا: هبوط التربة تحت منزل ونجاة سكّانه

استفاق أفراد عائلة في مدينة فالموث في مقاطعة نوفا سكوشا على قرقعة قويّة ليكتشفوا أنّ منزلهم هبط تحت تأثير هبوط مفاجئ للتربة تحته.

وظنّ أصحاب المنزل في البداية أنّ لصّا يحاول دخول المنزل وطلبوا رقم الطوارئ.

لكنّ الشرطة لاحظت لدى وصولها إلى المكان حدوث هبوط في التربة جرف معه المنزل نحو الأسفل، دون أن يصاب أحد بأذى.

وحضرت فرق الاطفاء واختصاصيّون في المواد الخطيرة إلى المكان وعمدوا إلى قطع الكهرباء والمياه والمجارير كما سحبوا المازوت من خزّان المنزل حسبما أفاد به بول مينار القائد المساعد لأجهزة الاطفاء في المدينة.

وتتضمّن طبقات الأرض في المنطقة رواسب من الجبس ويجري فيها استثمار محاجر. ولا تستبعد وزارة الموارد الطبيعيّة في المقاطعة أن تؤدّي هذه العوامل إلى حدوث هبوط في التربة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)