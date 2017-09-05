طارق هدهد: مسيرة لاجئ سوريّ تُتوّج بالنجاح

يوم وصلت عائلة هدهد السوريّة من دمشق إلى كندا قبل أقلّ من سنتين، كان افرادها عازمين على المساهمة في المجتمع الكندي.

وقد وصلت العائلة في إطار برنامج الحكومة الكنديّة لاستقبال لاجئين سوريّين في كندا.

واستقرّت في مدينة انتيغونيش الصغيرة في مقاطعة نوفا سكوشا، وفتح الوالد عصام هدهد مصنعا صغيرا للشوكولاته، لمزاولة المهنة التي كان يتقنها في وطنه الأمّ سوريّا.

شوكولاته من أجل السلام، Peace by chocolate، جلبت الحظّ للعائلة ولفتت انتباه الكنديّين وفي طليعتهم رئيس الحكومة جوستان ترودو الذي التقى اثنين من أفرادها خلال زيارة قام بها ترودو لمقاطعة نوفا سكوشا.

ولم تتردّد العائلة في ردّ الجميل لكندا، وقدّمت مساهمة ماليّة من أرباحها من بيع الشوكولاته للمتضرّرين من حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة فورت ماكموري في مقاطعة البرتا في أيّار مايو من العام الفائت 2016.

وحقّق الشاب طارق هدهد النجاح تلو الآخر، وأصبح خطيبا معروفا، وتوّج نجاحه عندما عيّنته حكومة مقاطعة نوفا سكوشا قبل أيّام عضوا في مجلس إدارة مجموعة "انفست نوفا سكوشا" لدعم مشاريع الاستثمار في المقاطعة وتعزيز تنافسيّتها على صعيد الاقتصاد العالمي..

اجريت مقابلة مع طارق هدهد سألته فيها عن المسيرة التي قطعتها عائلته وعن مشاعره بعد تعيينه في المنصب الجديد.

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