الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون

مثُلت ماري لو بوشان فيليون، البالغة من العمر تسعة وثلاثين عاما، أمام محكمة تروا ريفيير بتهمة القتل المتعمد لابنها البالغ من العمر عامين، مساء يوم الجمعة الفائت في بلدة بيكانكور الكيبيكية.

وستخضع لتقييم نفسي لمعرفة أهليتها للمثول أمام المحكمة لكونها تشكو من الكآبة ومصابة بانهيار عصبي وهي معتقلة حاليا في مستشفى سانت تيريز- شاوينيغان.

وكان جهاز الخدمات الصحية اكتشف لدى وصوله إلى منزل ماريلو في التاسعة ليلا، الطفل البالغ من العمر سنتين في وضع صحي خطير توفي على أثره في المستشفى كما تم نقل والدته وهي في حالة صحية حرجة إلى المستشفى حيث تم إسعافها ومن ثم اعتقالها بعد التحقيق.

الشرطة والإسعاف أمام منزل ماريلو بوشان © راديو كندا

وعلمت هيئة الإذاعة الكندية أن الوالدين منفصلان وصدر بحقهما حكم يمنعهما من الالتقاء وأن الجد يلعب دور الوسيط بينهما، وهو من اكتشف الحادث وبلغ الشرطة.

هذا وقد تم تشريح جثة الطفل لمعرفة أسباب الوفاة ولم تكشف بعد نتائج التشريح.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية